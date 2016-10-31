Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске появилась новая остановка по просьбе горожан

31 октября 2016, 16:47
Остановочный пункт «Улица Багратиона» организован в Амурском поселке.

Жители Амурского поселка неоднократно просили об организации дополнительного остановочного пункта на улице Багратиона и обращались в городскую администрацию.

В связи с этим, департамент транспорта омской мэрии сообщил о том, что в городе появилась новая остановка.

По словам Игоря Кожухова, заместителя директора департамента омской мэрии, новый остановочный пункт организован по улице Багратиона напротив дома номер 92 по направлению в сторону конечной остановки «Поселок Амурский». В этой точке будут останавливаться трамваи, следующие по маршруту под номерами 1, 4 и 7.

Остановка пока временно носит название «Улица Багратиона».

По материалам пресс-службы омской мэрии.

Фото (иллюстрация): Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

#Новости#Транспорт#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31