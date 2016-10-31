В Омске появилась новая остановка по просьбе горожан

Жители Амурского поселка неоднократно просили об организации дополнительного остановочного пункта на улице Багратиона и обращались в городскую администрацию.
В связи с этим, департамент транспорта омской мэрии сообщил о том, что в городе появилась новая остановка.
По словам Игоря Кожухова, заместителя директора департамента омской мэрии, новый остановочный пункт организован по улице Багратиона напротив дома номер 92 по направлению в сторону конечной остановки «Поселок Амурский». В этой точке будут останавливаться трамваи, следующие по маршруту под номерами 1, 4 и 7.
Остановка пока временно носит название «Улица Багратиона».
По материалам пресс-службы омской мэрии.
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