В Италии землетрясение, 200 толчков 4 и 6 баллов, в Риме закрыты школы

Территорию Италии трясет второй день подряд. Первичный очаг землетрясения располагается на глубине 10 километров. Первый толчок, зафиксированный 30 октября утром в центральной Италии между регионами Марке и Умбрия, составил магнитуду 6,1. Об этом сообщает
Далее в воскресенье на территории Италии были зафиксированы еще порядка 200 толчков, магнитуда которых составила от 4 баллов. Некоторые европейские источники уточняют силу первого, основного, толчка, повышая показатель магнитуды с 6,1 до 7,1.
Подземные толчки ощущались и в Риме. В столице Италии в ближайшие два дня будут закрыты общеобразовательные школы. Данных о жертвах и пострадавших нет. В городах повреждены некоторые здания. В частности, сообщается, что в результате подземных толчков пострадало здание базилика Св. Бенедикта (Basilica of St Benedict).
Первый толчок, напомним, произошел в Италии в среду, 26 октября. Магнитуда оставила 6,2. Затем тряхануло 27 октября. И далее – серия толчков – 30 октября.
Кроме Италии, в воскресенье, землетрясение произошло и в России, на Кубани. Жертв и разрушений нет. Магнитуда толчков 4,7. Колебания земли ощущали жители 36 населенных пунктов.