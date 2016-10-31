В Италии землетрясение, 200 толчков 4 и 6 баллов, в Риме закрыты школы

Подземные толчки ощущались и в Риме. В столице Италии в ближайшие два дня будут закрыты общеобразовательные школы. Данных о жертвах и пострадавших нет. В городах повреждены некоторые здания. В частности, сообщается, что в результате подземных толчков пострадало здание базилика Св. Бенедикта (Basilica of St Benedict).