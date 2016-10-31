Ушел из жизни старейший российский актер

Легендарный российский актер Владимир Зельдин скончался в НИИ имени Склифосовского на 102-году жизни, сообщает радиостанция «
Народный артист СССР, актер театра и кино скончался минувшей ночью. Владимир Зельдин являлся первым театральным актером, продолжавших играть после 100 лет, таким образом, он был старейшим из ныне действующих актеров театра.
Владимир Зельдин более 70 лет работал в Центральном академическом театре Рoссийской армии, который прежде назывался театром Советской армии и Красной армии. Свой творческий путь легендарный актер начинал в театре имени МГСПС в середине 1930-х годов.
Владимир Зельдин получил всесоюзную популярность после фильма Ивана Пырьева «Свинарка и пастух» 1941 года, где актер исполнил роль Мусаиба Гатуева.
Кроме того, Зельдин является полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством», а также лауреатом Премии Правительства РФ и Сталинской премии второй степени.
Фото: vk.com/officialcatra