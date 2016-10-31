Три места для отдыха в области претендуют на звание лучших в стране



По информации сайта Tourawards , в качестве соискателей премии было зарегистрировано 402 проекта из чуть более полусотни регионов, но в финал попали только 138 разработок из двадцати девяти регионов. Организатор данного мероприятия – департамент культуры Воронежской области, при поддержке Федерального агентства по туризму.

