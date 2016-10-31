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Три места для отдыха в области претендуют на звание лучших в стране

31 октября 2016, 12:23
На финал – в Воронеж.

Три проекта туристических маршрутов от Омского региона прошли отборочные туры и теперь называются финалистами III Всероссийской туристской премии «Маршрут года».


В регион приглашают полакомиться немецкой кухней в Азовском немецком национальном районе, побывать на озерах Муромцевского района и стать участником АзГрада в Омском районе.


Однако на финал для борьбы за главный приз в Воронеж 18-19 ноября отправятся представители и разработчики пяти проектов от Омской области.


Лучшими в России на стадии полуфинала также признаны информационный центр туризма «Увлечён и Я» и мобильное приложение Геоквест.


Итак, в Воронеж в середине ноября отправятся:
В номинации «Лучший маршрут выходного дня» проект «В краю пяти озер «Ленево-Щучье-Окунево» из Муромцевского района; в номинации «Лучший гастрономический маршрут» - «Немецкий выходной» из села Александровки Азовского немецкого национального района; в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» - «АзГрад» из Омского района.


Кроме этого, отстаивать честь называться лучшими в России будут сотрудники Центра развития туризма «Увлечен и Я» и разработчики мобильного приложения «Геоквест».


По информации сайта Tourawards, в качестве соискателей премии было зарегистрировано 402 проекта из чуть более полусотни регионов, но в финал попали только 138 разработок из двадцати девяти регионов. Организатор данного мероприятия – департамент культуры Воронежской области, при поддержке Федерального агентства по туризму.

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