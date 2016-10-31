Три места для отдыха в области претендуют на звание лучших в стране

Три проекта туристических маршрутов от Омского региона прошли отборочные туры и теперь называются финалистами III Всероссийской туристской премии «Маршрут года».
В регион приглашают полакомиться немецкой кухней в Азовском немецком национальном районе, побывать на озерах Муромцевского района и стать участником АзГрада в Омском районе.
Однако на финал для борьбы за главный приз в Воронеж 18-19 ноября отправятся представители и разработчики пяти проектов от Омской области.
Лучшими в России на стадии полуфинала также признаны информационный центр туризма «Увлечён и Я» и мобильное приложение Геоквест.
Итак, в Воронеж в середине ноября отправятся:
В номинации «Лучший маршрут выходного дня» проект «В краю пяти озер «Ленево-Щучье-Окунево» из Муромцевского района; в номинации «Лучший гастрономический маршрут» - «Немецкий выходной» из села Александровки Азовского немецкого национального района; в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» - «АзГрад» из Омского района.
Кроме этого, отстаивать честь называться лучшими в России будут сотрудники Центра развития туризма «Увлечен и Я» и разработчики мобильного приложения «Геоквест».
По информации сайта