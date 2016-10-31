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Tele2 поможет победителю конкурса идей прошедшего «ЧестФеста»

31 октября 2016, 10:39
Tele2 поможет победителю конкурса идей прошедшего «ЧестФеста»

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвёл итоги конкурса проектов по улучшению городской среды. Экспертная комиссия рассмотрела предложения участников и определила победителя – приют для животных «Друг». Организаторам приюта будут оказаны услуги по продвижению бренда в социальных сетях.

27 августа во время второго «ЧестФеста» Tele2 в Омске весь день работала специальная зона по сбору идей. Каждый желающий мог оставить идею, которая призвана улучшить жизнь города и качество жизни самих омичей. В течение месяца после мероприятия команда организаторов «ЧестФеста» обрабатывала все полученные предложения.

Среди выдвинутых идей были организация карпятника с рекреационной зоной, создание коворкинга для начинающих бизнесменов и фрилансеров, открытие специализированного кафе для кошек, организация тура по городам страны с использованием технологии виртуальной реальности и другие.

После предварительного отбора идей и встреч с авторами лучших проектов был выбран один победитель – приют для животных «Друг». Организаторам приюта компания Tele2 совместно с рекламным агентством «Коперник» окажет услуги по продвижению бренда «Друг» в социальных сетях.

Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«ЧестФест» - это уникальный городской фестиваль, который не только помогает местным предпринимателям представлять свои товары и услуги, но и является площадкой для сбора идей и обмена опытом. Мы благодарим всех, кто откликнулся и поделился своими мыслями об улучшении городского пространства и с радостью представляем победителя конкурса идей второго «ЧестФеста» - приют «Друг».

Татьяна Дугина, организатор приюта для животных «Друг»:
«Наш приют создан омичами, которым не безразлична судьба братьев наших меньших. Уже 8 лет мы занимаемся уходом за животными, оставленными на улицах. Наша цель – сокращение численности бездомных животных цивилизованным и гуманным путём. Благодаря победе на конкурсе идей «ЧестФеста» мы надеемся привлечь больше внимания горожан к проблемам брошенных животных, в частности, собак. Надеемся, что это поможет не только развитию нашего приюта, но и будет способствовать повышению ответственности омичей за судьбы их питомцев».


* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает 38,9 миллиона абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.

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