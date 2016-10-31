Tele2 поможет победителю конкурса идей прошедшего «ЧестФеста»

Татьяна Дугина, организатор приюта для животных «Друг»:

«Наш приют создан омичами, которым не безразлична судьба братьев наших меньших. Уже 8 лет мы занимаемся уходом за животными, оставленными на улицах. Наша цель – сокращение численности бездомных животных цивилизованным и гуманным путём. Благодаря победе на конкурсе идей «ЧестФеста» мы надеемся привлечь больше внимания горожан к проблемам брошенных животных, в частности, собак. Надеемся, что это поможет не только развитию нашего приюта, но и будет способствовать повышению ответственности омичей за судьбы их питомцев».