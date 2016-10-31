Потерпевшие на суде по делу Шушубаева назвали фамилию Полежаева

Сегодня в Первомайском районном суде проходит очередное слушание по уголовному делу в отношении Хабулды Шушубаева. Стороны защиты и обвинения допрашивают потерпевших. Первая потерпевшая – Татьяна Шмидт. В 2008 году она заключила договор на строительство 1 комнатной квартиры, площадью 49 кв. м в микрорайоне «Ясная поляна» Омской области. Заплатила первоначальный взнос 10 тысяч рублей и далее, до возбуждения дела, ежемесячно вносила по 16,5 тысяч рублей.
Адвокат Шушубаева обратил внимание на определенные противоречия в показаниях потерпевшей, то, что она не выполнила условие договора о полной оплате. Кроме того, ее слова о том, что все деньги шли через Шушубаева, не соответствуют действительности.
Вторая потерпевшая Руза Альжанова, заявила, что она решила купить квартиру после того, как увидела по ТВ материал с участием Полежаева. Заплатила чуть меньше миллиона рублей, но жилья так и не получила. На вопрос судьи, какое отношение к «Ясной поляне» имеет Шушубаев, женщина ответить не смогла. Она отказалась писать заявление о привлечении кого-либо к уголовной ответственности, сказав, что просто хочет получить квартиру.
Отметим, что в зале суда присутствовали более десятка потерпевших. После получения всех показаний, суд приступит к допросу обвиняемого.
Напомним, Хабулду Шушубаева обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса: ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере») и ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита, причинившее крупный ущерб»).