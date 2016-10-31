Потерпевшие на суде по делу Шушубаева назвали фамилию Полежаева

Вторая потерпевшая Руза Альжанова, заявила, что она решила купить квартиру после того, как увидела по ТВ материал с участием Полежаева. Заплатила чуть меньше миллиона рублей, но жилья так и не получила. На вопрос судьи, какое отношение к «Ясной поляне» имеет Шушубаев, женщина ответить не смогла. Она отказалась писать заявление о привлечении кого-либо к уголовной ответственности, сказав, что просто хочет получить квартиру.