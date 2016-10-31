Падение рабочего с крыши, мастер участка пойдет под суд

Согласно данным следствия, в мае нынешнего года мастер строительного участка службы главного механика технической дирекции АО «Птицефабрика «Сибирская», зная, что сотрудники по ремонту зданий и комплексному обслуживанию не прошли обязательный целевой инструктаж, а также работают без предохранительных поясов, защитных касок и ограждений, поручил им ремонтные работы крыши стояночного бокса, который располагается на территории птицефабрики.