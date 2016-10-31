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Падение рабочего с крыши, мастер участка пойдет под суд

31 октября 2016, 11:50
Здоровью мужчины причинен тяжкий вред.

В суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего мастера строительного участка, который обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее причинения тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.

Согласно данным следствия, в мае нынешнего года мастер строительного участка службы главного механика технической дирекции АО «Птицефабрика «Сибирская», зная, что сотрудники по ремонту зданий и комплексному обслуживанию не прошли обязательный целевой инструктаж, а также работают без предохранительных поясов, защитных касок и ограждений, поручил им ремонтные работы крыши стояночного бокса, который располагается на территории птицефабрики.

В результате, во время проведения работ 6 июня текущего года из-за излома доски один из рабочих потерял равновесие и упал на землю с крыши бокса. По заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

Мастер строительного участка полностью признал свою вину в совершении преступления. В настоящее время уголовное дело уже направлено в Омский районный суд.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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