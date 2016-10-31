Омский ВУЗ признан лучшим в Сибири

Справка: датой основания аграрного университета в Омске принято считать 1918 год, когда был отрыт Омский сельскохозяйственный институт имени С.М. Кирова, который впоследствии и стал, наряду с Омским государственным ветеринарным институтом, организационной основой для современного ОмГАУ.

С момента своего основания полное наименование ВУЗа несколько раз уточнялось. В итоге, после нескольких таких уточнений, с 2014 года Омскому аграрному университету присвоено имя Петра Аркадьевича Столыпина.