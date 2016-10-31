Омский ВУЗ признан лучшим в Сибири

Самый старейший ВУЗ города – ОмГАУ – вошел в список лидирующих отраслевых высших учебных заведений и включен в ТОП-15 страны, сообщает сайт Омская Губерния.
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев официально утвердил перечень лидирующих отраслевых вузов, подведомственных министерству сельского хозяйства России. Омский аграрный университет вошел в их число.
Отмечается, что всего в ведомственном ведении министерства находятся 54 российских ВУЗа, и среди этого количества Омский Аграрный, обогнав других, вошел в список пятнадцати лучших отраслевых учебных заведений страны.
На сегодняшний день ОмГАУ – одна из перспективных образовательных площадок, обладающая современной технологической базой. Не отстают омские ученые от инноваций, усовершенствуют информационную базу. ВУЗ широко известен своими научными школами. Исходя из этого, аграрный университет – кузница высококвалифицированных кадров для сельской местности.
Согласно официальному
Справка: датой основания аграрного университета в Омске принято считать 1918 год, когда был отрыт Омский сельскохозяйственный институт имени С.М. Кирова, который впоследствии и стал, наряду с Омским государственным ветеринарным институтом, организационной основой для современного ОмГАУ.
С момента своего основания полное наименование ВУЗа несколько раз уточнялось. В итоге, после нескольких таких уточнений, с 2014 года Омскому аграрному университету присвоено имя Петра Аркадьевича Столыпина.
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