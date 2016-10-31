Омичку довели до слез на шоу Танцы на ТНТ

Накануне в эфир вышел новый выпуск третьего сезона шоу «Танцы» на ТНТ, где подходит к концу отборочный этап. В следующий тур прошли 33 конкурсанта, в числе которых оказалась 22-летняя омичка, которая не смогла на сцене сдержать своих эмоций и расплакалась.
В последнем выпуске шоу появились сразу три танцора из Омска – 21-летний Семен Шалаев, 19-летний Егор Максимов и 22-летняя Анна Андрющенко. На предыдущем этапе из 180 конкурсантов жюри отобрало 63 участника, в число которых вошли трое жителей нашего города. Танцоры были разделены на восемь групп, каждый из которых имел два часа на постановку номера на заранее заданную музыку.
В последнем шоу участников разделили на две группы, после чего конкурсанты отправились разучивать с хореографами танцы. Выступление 22-летней Анны Андрющенко понравилось Мигелю, который обеспечил девушке выход в следующий этап, которая расплакавшись за кулисами призналась, что это для нее большой шаг.
Покинули танцевальное шоу два других конкурсанта из Омска – Семен Шалаев и Егор Максимов. В результате к данному моменту в проекте остались 33 участника, из которых заключительную стадию отборочного этапа преодолеют 20 танцоров.
Стоит напомнить, что в
Фото: скриншот с шоу «Танцы»