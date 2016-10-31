Город55
ГлавноеВсе новости

Омичку довели до слез на шоу Танцы на ТНТ

31 октября 2016, 15:41
Осталось лишь 33 участника.

Накануне в эфир вышел новый выпуск третьего сезона шоу «Танцы» на ТНТ, где подходит к концу отборочный этап. В следующий тур прошли 33 конкурсанта, в числе которых оказалась 22-летняя омичка, которая не смогла на сцене сдержать своих эмоций и расплакалась.

В последнем выпуске шоу появились сразу три танцора из Омска – 21-летний Семен Шалаев, 19-летний Егор Максимов и 22-летняя Анна Андрющенко. На предыдущем этапе из 180 конкурсантов жюри отобрало 63 участника, в число которых вошли трое жителей нашего города. Танцоры были разделены на восемь групп, каждый из которых имел два часа на постановку номера на заранее заданную музыку.

В последнем шоу участников разделили на две группы, после чего конкурсанты отправились разучивать с хореографами танцы. Выступление 22-летней Анны Андрющенко понравилось Мигелю, который обеспечил девушке выход в следующий этап, которая расплакавшись за кулисами призналась, что это для нее большой шаг.

Покинули танцевальное шоу два других конкурсанта из Омска – Семен Шалаев и Егор Максимов. В результате к данному моменту в проекте остались 33 участника, из которых заключительную стадию отборочного этапа преодолеют 20 танцоров.

Стоит напомнить, что в на предыдущем этапе Анна Андрющенко выступала в паре с 26-летним Святославом Брайченко.


Фото: скриншот с шоу «Танцы»

#Новости#Афиша#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31