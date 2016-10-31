Омичку довели до слез на шоу Танцы на ТНТ

В последнем выпуске шоу появились сразу три танцора из Омска – 21-летний Семен Шалаев, 19-летний Егор Максимов и 22-летняя Анна Андрющенко. На предыдущем этапе из 180 конкурсантов жюри отобрало 63 участника, в число которых вошли трое жителей нашего города. Танцоры были разделены на восемь групп, каждый из которых имел два часа на постановку номера на заранее заданную музыку.