Омичи оштрафованы на 31 млн за ошибки в налоговых декларациях

Специалистами налоговой инспекции по Омской области начислено штрафных санкций на сумму 30,9 миллионов рублей в отношении деклараций, предоставленных в ФНС, с допущенными нарушениями.
Региональное УФНС подвело итоги по результатам проведенных проверок за прошедшие девять месяцев текущего года. Выявлены нарушения в 15368 декларациях, предоставленных на проверку, что составляет 4,5 процентов, сообщает пресс-служба областного УФНС.
Сотрудники налоговой службы, сравнивая аналогичный период прошлого года, отмечают уменьшение процента нарушений. В 2015 году – 4,9%.
Наибольшее количество нарушений, как и в том году, зафиксировано в декларациях по налогу на доходы физических лиц, другими словами НДФЛ, налогу на добавленную стоимость (НДС) и единому налогу на вмененный доход (ЕНДВ).
В том числе, штрафы по НДС составляют 27,4 млн рублей, НДФЛ – 11,2 млн, земельный налог – 5,1 млн, ЕНДВ – 3,4 млн, налог на прибыль – 3,2 млн. рублей.
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