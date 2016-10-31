Омичам в 23 раза подняли плату за землю, жалоба прокурору и президенту

В распоряжении издания оказалось заявление, адресованное прокурору Алексею Полубоярову. Собственники гаражей кооператива «Север-157», расположенного в Советском округе, сообщили, что плата за землю была повышена в 23 раза – до 115775 рублей с 5570 рублей.