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Омичам в 23 раза подняли плату за землю, жалоба прокурору и президенту

31 октября 2016, 17:19
Подорожание на 110 тысяч рублей.

В омскую прокуратуру обратились члены гаражно-строительного кооператива «Север-157» с жалобой на администрацию города, сообщает «Омск Здесь».

В распоряжении издания оказалось заявление, адресованное прокурору Алексею Полубоярову. Собственники гаражей кооператива «Север-157», расположенного в Советском округе, сообщили, что плата за землю была повышена в 23 раза – до 115775 рублей с 5570 рублей.

Собственники отмечают, что землю ошибочно определили не под гаражное строительство, а под промышленное. Кроме того, члены кооператива «Север-157» отмечают, что подобное повышение арендной платы способно спровоцировать закрытие кооператива.

Андрей Кноль, являющийся председателем кооператива «Север-157», в беседе с изданием отметил, что из омского департамента имущества в кооператив продолжают приходить письма, в которых собственников гаражей предупреждают о возможных судебных процессах.

Помимо этого, на сложившуюся ситуацию члены ГСК «Север-157» пожаловались губернатору Омской области и президенту РФ Владимиру Путину.


Фото (иллюстрация): Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

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