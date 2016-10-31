Омичам в 23 раза подняли плату за землю, жалоба прокурору и президенту

В омскую прокуратуру обратились члены гаражно-строительного кооператива «Север-157» с жалобой на администрацию города, сообщает «
В распоряжении издания оказалось заявление, адресованное прокурору Алексею Полубоярову. Собственники гаражей кооператива «Север-157», расположенного в Советском округе, сообщили, что плата за землю была повышена в 23 раза – до 115775 рублей с 5570 рублей.
Собственники отмечают, что землю ошибочно определили не под гаражное строительство, а под промышленное. Кроме того, члены кооператива «Север-157» отмечают, что подобное повышение арендной платы способно спровоцировать закрытие кооператива.
Андрей Кноль, являющийся председателем кооператива «Север-157», в беседе с изданием отметил, что из омского департамента имущества в кооператив продолжают приходить письма, в которых собственников гаражей предупреждают о возможных судебных процессах.
Помимо этого, на сложившуюся ситуацию члены ГСК «Север-157» пожаловались губернатору Омской области и президенту РФ Владимиру Путину.
Фото (иллюстрация): Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved