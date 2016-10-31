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Одна тайна может изменить жизнь…

31 октября 2016, 12:18
Одна тайна может изменить жизнь…

Что она видела?... Узнаем 3 ноября в кинотеатре СЛАВА! Не пропусти ПРЕДпоказ долгожданного триллера «Девушка в поезде».

Хочешь узнать тайну «Девушка в поезде» (18+) на день раньше премьеры? Участвуй в фотоконкурсе и конкурсах репостов в официальной группе кинотеатра СЛАВА и группах партнеров! Подробности: vk.com/slavakino

Каждый день поезд проносит Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная на первый взгляд пара. Но однажды идиллия разрушится – прекрасная незнакомка бесследно исчезнет. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна то, что было скрыто от всех. Фильм снят по бестселлеру Полы Хокинс – книга переведена на 44 языка, а ее суммарный тираж превысил 3 миллиона экземпляров

Ты не знаешь о ней ничего, зато она знает о тебе всё…

Подробная информация по телефону 90-44-44 и на slavakino.ru/news

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