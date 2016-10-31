Одна тайна может изменить жизнь…

Что она видела?... Узнаем 3 ноября в кинотеатре СЛАВА! Не пропусти ПРЕДпоказ долгожданного триллера «Девушка в поезде».



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Каждый день поезд проносит Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная на первый взгляд пара. Но однажды идиллия разрушится – прекрасная незнакомка бесследно исчезнет. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна то, что было скрыто от всех. Фильм снят по бестселлеру Полы Хокинс – книга переведена на 44 языка, а ее суммарный тираж превысил 3 миллиона экземпляров