НТВ посмеялся над пьяными фонарями на Любинском проспекте

В пятнадцатом выпуске программы «Салтыков-Щедрин шоу», вышедшей 29 октября на телеканале НТВ, омский Любинский проспект на всю страну прославился своим освещением. Программа известна высмеиванием казусов российской действительности, ведущие иронизируют над нелепыми явлениями в российских регионах.



Девушка-стрингер прислала на НТВ видео-привет из Омска, где запечатлены наземные светильники, установленные на реконструированной улице Ленина. В видео она сообщает, что на подготовку улицы к 300-летию Омска ушло больше года, и за это время омским службам удалось установить «такие» фонари.