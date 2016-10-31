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НТВ посмеялся над пьяными фонарями на Любинском проспекте

31 октября 2016, 10:44
Снова в центре внимания.

В пятнадцатом выпуске программы «Салтыков-Щедрин шоу», вышедшей 29 октября на телеканале НТВ, омский Любинский проспект на всю страну прославился своим освещением. Программа известна высмеиванием казусов российской действительности, ведущие иронизируют над нелепыми явлениями в российских регионах.

Девушка-стрингер прислала на НТВ видео-привет из Омска, где запечатлены наземные светильники, установленные на реконструированной улице Ленина. В видео она сообщает, что на подготовку улицы к 300-летию Омска ушло больше года, и за это время омским службам удалось установить «такие» фонари.


- Какие-то слегка пьяные фонари, - сразу после просмотра ролика охарактеризовал один из ведущих Алексей Кортнев. - Представляете, как назначать свидания хорошо? Встречаемся у пьяных фонарей! Я буду соответствовать. И ты приходи!

По версии Дмитрия Колчина, строители чуть раньше начали отмечать трехсотлетие. А Михаил Задорнов, посмотрев ролик, вспомнил свою поездку в Омск: в одной из городских гостиниц ему пришлось выйти на балкон, чтобы выключить свет в номере, и только потом вернуться в спальню. По его мнению, в Омске «вообще проблема с электрикой».



Установку таких фонарей Дмитрий Колчин назвал «практичной для полиции». Если встретят на улице подозрительного человека, скажут: «Пройди по линии!» Если прям по фонарям пошел, значит, пьяный.


О парадоксах улицы Ленина портал Gorod55 сообщал в большом фотообзоре. Впрочем, ранее Омск уже оказывался в центре внимания, привлекая интерес НТВ своими дорогами.


Верхнее фото: Андрей Кутузов

Фото в тексте: Андрей Кутузов, скрин с видео

#Новости#Недвижимость#Главное#Город
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