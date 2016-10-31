Ночные тайны Омска

В художественном музее «Либеров-центр» (совместно с театром «Галерка») с 16:30 начинается интерактивная программа для детей «Мульт-тайм», а сам особняк Кабалкиных превратится в съемочную площадку из пяти павильонов, где участников ждут мастер-класс по пастели, кино-кроссворд, кинопробы, конкурсы, викторины за чашкой чая. С 19:00 на протяжении часа пройдет мероприятие «О кино и не только…», или путешествие в мир кино через творчество Шукшина и Есенина. Далее в программе – встреча с актерами и худруком «Галерки», киноклуб «Фликер» Екатерины Барановской. Вход свободный.



С 17:00 в омском Краеведческом музее, совместно с Пятым театром, идет знакомство с двумя выставками – «Сибирский град Петров» и «Украшения планеты», также серия мастер-классов, детская викторина «В поисках Нильса» и музыкальные композиции в исполнении Сергея Глухих. Вечер завершится в 21 час.



В Литературном музее имени Ф.М. Достоевского мероприятия «Ночи искусств» начнутся в 16:00 литературной композицией по произведениям поэтов-шестилесятников. Студенты музыкально-педагогического колледжа читают монологи по произведениям Надежды Тэффи и Михаила Чехова. Также в программе заявлены квест-экскурсия по залам музея «Расшифровать Достоевского…», литературно-краеведческое путешествие, авторская программа историка Владимира Селюка. Также во время мероприятий будет открыт мастер-класс по искусству валяния. Площадка будет работать до 21:00.