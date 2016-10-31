Ночные тайны Омска

В четверг, 3 ноября, Омск примет участие во всероссийской культурной акции "Ночь искусств". В событии будут задействованы омские театры, музеи, библиотеки, филармония...
В театре куклы, актера, маски «Арлекин» с 17:00 до 20:00 будут проходить экскурсии по музею театральных кукол, где представлены крупнейшие за Уралом кукольные коллекции. Здесь же артисты «Арлекина» покажут, как оживает театральная кукла, продемонстрировав разные системы управления. Также вниманию гостей театра откроется выставка «Осенний вернисаж». Вход свободный.
В академическом театре драмы с 22:15 начнется обзорная экскурсия по театру, также участников «Ночи» ожидает блиц-встреча с артистом театра. Чтобы попасть в театр, нужно записаться в соцсети.
Программа в Концертном зале Омской филармонии начнется с 22:00 и будет разделена на несколько зон – игровую, творческую мастерскую, зону мастер-классов, а также экскурсии по закулисью. «Ночь в Филармонии» откроется игровой программой: в фойе гостей ждут экскурсии и мастер-классы, конкурсы, фотовыставка и фотозоны. В 22:30 стартует игровая программа с музыкой из кинофильмов в исполнении симфонического оркестра. Спустя час, в 23:30 в зрительном зале начнется показ видеоклипов с классической музыкой «Модерация чувств».
С 22:10 начнется серия мастер-классов по игре на духовых инструментах (кларнет, саксофон), в 23:20 – по игре на арфе, в 23:40 – по игре на ударных. В творческой мастерской пройдут занятия «Рисуем музыку» по рисованию песком, а также скотч-фантазии. В игровой зоне будет организован детский уголок, также электронная викторина и паззл. В Ночь искусств пройдет шесть экскурсий по закулисью, в 22:10 и 22:20, 23:20, 23:30, 23:40 и 23:50, бесплатные для детей до 16 лет, для взрослых – 150 рублей.
Программа в омском музыкальном театре уточняется, мероприятия пройдут с 20:20 до 22:00.
В ТЮЗе с 18:00 начнется чтение пьес Уильяма Шекспира, мероприятие пройдет совместно с кафе «Skuratov» и завершится в 20:00.
В музее имени Кондратия Белова в 18:00 начнется творческая встреча с художниками В. Белоусовым и Р. Нуриевым, вечер продолжит концерт поэта и композитора Александра Ватолкина, до 23:00. Вход свободный.
В художественном музее «Либеров-центр» (совместно с театром «Галерка») с 16:30 начинается интерактивная программа для детей «Мульт-тайм», а сам особняк Кабалкиных превратится в съемочную площадку из пяти павильонов, где участников ждут мастер-класс по пастели, кино-кроссворд, кинопробы, конкурсы, викторины за чашкой чая. С 19:00 на протяжении часа пройдет мероприятие «О кино и не только…», или путешествие в мир кино через творчество Шукшина и Есенина. Далее в программе – встреча с актерами и худруком «Галерки», киноклуб «Фликер» Екатерины Барановской. Вход свободный.
С 17:00 в омском Краеведческом музее, совместно с Пятым театром, идет знакомство с двумя выставками – «Сибирский град Петров» и «Украшения планеты», также серия мастер-классов, детская викторина «В поисках Нильса» и музыкальные композиции в исполнении Сергея Глухих. Вечер завершится в 21 час.
В Литературном музее имени Ф.М. Достоевского мероприятия «Ночи искусств» начнутся в 16:00 литературной композицией по произведениям поэтов-шестилесятников. Студенты музыкально-педагогического колледжа читают монологи по произведениям Надежды Тэффи и Михаила Чехова. Также в программе заявлены квест-экскурсия по залам музея «Расшифровать Достоевского…», литературно-краеведческое путешествие, авторская программа историка Владимира Селюка. Также во время мероприятий будет открыт мастер-класс по искусству валяния. Площадка будет работать до 21:00.
В областном музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля с 19 до 22 часов пройдет Ночь Клуба Друзей «Время создавать»: свободный вход на выставки и экспозиции музея.
В фойе областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина в рамках Ночи искусств с 18:00 до 21:00 пройдет три видеопрезентации (Лучшие отечественные фильмы для школьников, Пушкин в кинематографе, Омское киносозвездие). Кинопоказы в залах библиотеки, художественные выставки, также «музыкальный балкон», где можно послушать виниловые пластинки… Для участников мероприятия организаторы устроят киновикторины «Книга в кадре» и «Угадай мелодию», а также гости библиотеки смогут принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», посвященной «Музыке из кинофильмов». Вход свободный.
Культурная бессонница с кинопоказом в областном колледже культуры и искусства пройдет с 19:00 до 21:00, вход свободный.
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