Назаров нашел себе новую работу

Стоит напомнить, что омский «Авангард» уже ушел на перерыв, который продлится до 7 ноября. После этого «ястребам» предстоит трехматчевая домашняя серия, в рамках которой омичи встретятся с нижегородским «Торпедо» (8 ноября), хабаровским «Амуром» (10 ноября) и московским «Спартаком» (12 ноября).