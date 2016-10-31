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Назаров нашел себе новую работу

31 октября 2016, 10:11
Новый профессиональный вызов.

На минувших выходных Андрей Назаров нашел себе новую работу, 42-летний специалист возглавил нижнекамский «Нефтехимик», сменив на этом посту Николая Соловьева, который ранее был отправлен в отставку со всем тренерским штабом.

Экс-наставник «Нефтехимика» Владимир Крикунов высказал мнение, что данная отставка инициирована руководством команды. В то же время источник в нижнекамском клубе сообщил изданию «Чемпионат», что Соловьев сам попросился в отставку.

Стоит отметить, что последние четыре матча под руководством Соловьева команда проиграла. Пост главного тренера нижнекамцев занял Андрей Назаров, который в день своего назначения успел одержать с «Нефтехимиком» первую победу, со счетом 2:1 была повержена «Югра».

Стоит напомнить, что омский «Авангард» уже ушел на перерыв, который продлится до 7 ноября. После этого «ястребам» предстоит трехматчевая домашняя серия, в рамках которой омичи встретятся с нижегородским «Торпедо» (8 ноября), хабаровским «Амуром» (10 ноября) и московским «Спартаком» (12 ноября).


Фото: иллюстрация

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