На этой неделе резко похолодает до -15, метель и снежные заносы



Во вторник, 1 ноября, температурный дневной фон: от -2 до +3 градусов, ночью -1…-6, при прояснении до -11 градусов. Заметно усилится ветер, поменяв направление с юго-восточного ночью на юго-западный днем, его скорость возрастет с 11 до 13 метров в секунду. На всей территории области выпадут осадки в виде снега, мокрого снега, а днем пойдет снег с дождем.