На этой неделе резко похолодает до -15, метель и снежные заносы

По сообщению омских синоптиков, с 1 по 3 ноября погодные условия в регионе начнут ухудшаться. Основная причина этого ухудшения - фронтальная зона, в результате которой местами, возможно, пойдет мокрый снег и усилится ветер. Температура воздуха понизится до -15 градусов.
Как ранее сообщал портал Gorod55.ru, Омский регион с 1 ноября окажется в зоне влияния
По словам Е.А. Адаренко, заместителя начальника отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», уже завтра прогнозируется ухудшение погоды: осадки разной интенсивности в виде мокрого снега, на дорогах могут быть зафиксированы гололедные явления и снежные заносы, резко усилится ветер.
Во вторник, 1 ноября, температурный дневной фон: от -2 до +3 градусов, ночью -1…-6, при прояснении до -11 градусов. Заметно усилится ветер, поменяв направление с юго-восточного ночью на юго-западный днем, его скорость возрастет с 11 до 13 метров в секунду. На всей территории области выпадут осадки в виде снега, мокрого снега, а днем пойдет снег с дождем.
В среду и в четверг резких изменений в погодных условиях не произойдет, но 3 ноября ночью столбик термометра может опуститься до -15 градусов. Осадки не прекратятся на протяжении всего периода, только в четверг, вероятно, прекратится снег.
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