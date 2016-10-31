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Мошенник перепродавал омичам чужие квартиры

31 октября 2016, 12:56
Третье уголовное дело.

Ранее имевший судимость за мошенничество, руководитель одной из омских строительных компаний вновь попал в суд. Главу компании-застройщика обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Третье уголовное дело в отношении фигуранта уже передано в суд.

В ходе следствия стало известно, что 55-летний руководитель, действуя с целью получить личную выгоду, повторно продавал квартиры и нежилые помещения в строящихся омских домах. Фигурант похитил деньги у двоих потерпевших, общая сумма ущерба превышает 8,4 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе CУ УМВД России по Омской области.

В первом случае он оформил договор о долевом участии в строительстве нежилых помещений в доме, расположенном на улице Герцена. Предприниматель, подписавший договор, не знал, что ранее аналогичный договор был заключен еще с одной компанией. Во второй раз житель Полтавского района подписал с фигурантом договор о купле-продаже квартиры в Омске, на улице Октябрьской. После окончания строительства и введения дома в эксплуатацию квартира оказалась в собственности другого лица.

По данному делу был проведен ряд почерковедческих экспертиз, рассмотрены показания более двадцати свидетелей и иные материалы следствия. На данный момент обвиняемый с 2015 года по приговорам судов отбывает семилетнее наказание за совершение подобных преступлений.


Фото: иллюстрация

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