Мошенник перепродавал омичам чужие квартиры

В первом случае он оформил договор о долевом участии в строительстве нежилых помещений в доме, расположенном на улице Герцена. Предприниматель, подписавший договор, не знал, что ранее аналогичный договор был заключен еще с одной компанией. Во второй раз житель Полтавского района подписал с фигурантом договор о купле-продаже квартиры в Омске, на улице Октябрьской. После окончания строительства и введения дома в эксплуатацию квартира оказалась в собственности другого лица.