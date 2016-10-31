Маршрутка высадила пассажиров посреди дороги, далее – ДТП

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«На остановке кинотеатр Маяковского, в сторону Рабиновича, маршрутка осуществляла посадку/высадку пассажиров, в 1,5-2 м от остановочного у комплекса. Это видно на фото, хотя в момент столкновения она стояла ещё дальше в сторону центру проезжей части, это водитель немного отвернул в сторону остановки после столкновения, для того чтобы свободно можно было пройти.