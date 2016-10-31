Город55
ГлавноеВсе новости

Маршрутка высадила пассажиров посреди дороги, далее – ДТП

31 октября 2016, 09:05
Очевидец был удивлен тем, что произошло дальше.

В редакцию портала Gorod55.ru пришло сообщение от неравнодушного омича, который увидел у остановки общественного транспорта, на его взгляд, неоднозначную картину.

Из сообщения:

«На остановке кинотеатр Маяковского, в сторону Рабиновича, маршрутка осуществляла посадку/высадку пассажиров, в 1,5-2 м от остановочного у комплекса. Это видно на фото, хотя в момент столкновения она стояла ещё дальше в сторону центру проезжей части, это водитель немного отвернул в сторону остановки после столкновения, для того чтобы свободно можно было пройти.


Рейсовый автобус объезжал эту маршрутку, немного зацепил зеркало, водитель маршрутки очень красноречиво начал объяснять какой «негодяй» сидел в автобусе за рулём и «зачем таким людям вообще зеркала вешают».


Хотя по моему наблюдению, маршрутное такси на момент столкновения уже завершило посадку/высадку пассажиров, ну ещё с открытыми дверями выворачивало влево. С моей точки зрения, именно он не обратил внимания на то, что автобус въезжает в остановку, то есть не пропустил его.


На фото присутствует аварийный комиссар, он проезжал мимо, но он оказался не у дел, водитель маршрутки получил деньги от водителя автобуса наличными.
Водитель маршрутки был очень доволен.


На фото присутствует момент, когда он идёт в сторону открытых дверей автобуса и входит в них. На первой из этих фото видно, что в левой руке он несёт деньги, который чуть ранее получил от водителя, но он решил вернуться к водителю автобуса и взять с него расписку.


Моя точка зрения, как обывателя, виноват водитель маршрута такси, который 1. рисковал жизнями пассажиров, высаживая их посреди дороги; 2. не пропустил к остановке автобус.

Формально не прав водитель автобуса. У него была помеха справа»

#Новости#Происшествия#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31