Как припарковать машину так, чтобы о тебе все заговорили

Любителей тротуарных парковок в нашем городе предостаточно и это далеко не новость. Очередной фотоматериал – с улицы Потанина у вузовского городка ОмГУПС.
Как сообщают очевидцы, проходившие мимо, «неизвестный король парковки на Субару умудрился так поставить своего четырехколесного друга, что напрочь перегородил весь тротуар, ведущий к поликлинике. Пешеходам приходилось обходить автомобиль по проезжей части или прыгать через капот»
«Вот кто так ставит?..» - вопрошает омич.
И действительно, кто?.. Герой фотоснимка – вы себя узнаете?