Как припарковать машину так, чтобы о тебе все заговорили

Как сообщают очевидцы, проходившие мимо, «неизвестный король парковки на Субару умудрился так поставить своего четырехколесного друга, что напрочь перегородил весь тротуар, ведущий к поликлинике. Пешеходам приходилось обходить автомобиль по проезжей части или прыгать через капот»