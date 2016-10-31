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Как припарковать машину так, чтобы о тебе все заговорили

31 октября 2016, 16:16
Чудеса парковки в Омске.

Любителей тротуарных парковок в нашем городе предостаточно и это далеко не новость. Очередной фотоматериал – с улицы Потанина у вузовского городка ОмГУПС.

Как сообщают очевидцы, проходившие мимо, «неизвестный король парковки на Субару умудрился так поставить своего четырехколесного друга, что напрочь перегородил весь тротуар, ведущий к поликлинике. Пешеходам приходилось обходить автомобиль по проезжей части или прыгать через капот»


«Вот кто так ставит?..» - вопрошает омич.

И действительно, кто?.. Герой фотоснимка – вы себя узнаете?



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