Хоккеиста Авангарда эвакуировали на носилках со льда Арены Омск

Медицинский центр омского «Авангарда» на «Арене Омск» провел учения, посвященные отработке эвакуации хоккеиста со льда при возникновении чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть во время матча, сообщает пресс-служба клуба.
В частности отрабатывались сценарии, касающиеся остановки сердца, кровотечения из сосудов шеи, а также травмы шейного отдела позвоночника. В учениях принимали участие представители медицинского центра «Авангарда» и Омского государственного медицинского университета.
Для прогнозирования времени, необходимого для эвакуации пострадавшего хоккеиста со льда, отслеживался хронометраж действий медицинских сотрудников. Данная процедура на сей раз заняла полторы минуты.
В КХЛ вопросу эвакуации травмированного хоккеиста со льда уделяют особое внимание, в связи с этим подобные учения проводятся два раза в год.
Стоит напомнить, что в настоящее время хоккеисты омского «Авангарда», не вызванные на матчи своих сборных, готовятся к возобновлению «регулярки» после перерыва, который для «ястребов» закончится 8 ноября матчем с «Торпедо» на «Арене Омск». После этого омичи примут на своем льду «Амур» (10 ноября) и «Спартак» (12 ноября).
Фото: hawk.ru