Хоккеиста Авангарда эвакуировали на носилках со льда Арены Омск





Стоит напомнить, что в настоящее время хоккеисты омского «Авангарда», не вызванные на матчи своих сборных, готовятся к возобновлению «регулярки» после перерыва, который для «ястребов» закончится 8 ноября матчем с «Торпедо» на «Арене Омск». После этого омичи примут на своем льду «Амур» (10 ноября) и «Спартак» (12 ноября).