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Внедорожник влетел в частный дом и снес газопровод

30 октября 2016, 07:39
По сообщению очевидцев.

О серьезном дорожно-транспортном происшествии сообщают через социальные сети очевидцы.

Предварительно: прошлой ночью в Омске в районе улицы Блусевич (микрорайон Привокзальный, Ленинский округ, прим. Gorod55) внедорожник въехал в частный дом и газопровод.

Как сообщают очевидцы, на месте аварии работают специальные службы спасения, в том числе полиция, МЧС, аварийные машины Горгаза и Омскэлектро.

Иномарка сильно повреждена, развернута в сторону дороги. Подробности уточняются.

Фото: скриншот видеоролика с vk.com


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