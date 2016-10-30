Внедорожник влетел в частный дом и снес газопровод

О серьезном дорожно-транспортном происшествии сообщают через социальные сети очевидцы.
Предварительно: прошлой ночью в Омске в районе улицы Блусевич (микрорайон Привокзальный, Ленинский округ, прим. Gorod55) внедорожник въехал в частный дом и газопровод.
Как сообщают очевидцы, на месте аварии работают специальные службы спасения, в том числе полиция, МЧС, аварийные машины Горгаза и Омскэлектро.
Иномарка сильно повреждена, развернута в сторону дороги. Подробности уточняются.
Фото: скриншот видеоролика с vk.com