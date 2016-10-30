Город55
ГлавноеВсе новости

Омску посоветовали как избавиться от пробок на дорогах

30 октября 2016, 11:11
Изменить схему движения.

В Интернете появился видеоролик, в котором пермские специалисты с высоты птичьего полета оценили ситуацию на одном из самых сложных перекрестках города - пересечение улиц Богдана Хмельницкого и 3-ей Транспортной в Октябрьском округе.


Видеоролик снят по проекту, руководителем которого является доктор технических наук М.Р. Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта. Видео появилось на канале пермского агентства дорожной информации «Радар». Основная цель проекта – оптимизация движения на перекрестке, изменение организации дорожного движения с помощью микромоделирования.


По словам специалистов, съемка с высоты 200 метров позволила более полно оценить всю ситуацию на этом перекрестке: наличие конфликтных зон, длину очередей, пересечение транспортных и пешеходных потоков.


В ролике также представлен проект, который подразумевает схему улучшения транспортного движения с учетом полученных с воздуха данных. Во-первых, изменить режим работы светофоров, во-вторых, установить новые дорожные знаки, в-третьих, перенести трамвайные линии и пешеходные пути.


Фото (иллюстрация): Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

#Новости#Главное#Технологии#Авто#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31