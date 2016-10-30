Омску посоветовали как избавиться от пробок на дорогах

В Интернете появился видеоролик, в котором пермские специалисты с высоты птичьего полета оценили ситуацию на одном из самых сложных перекрестках города - пересечение улиц Богдана Хмельницкого и 3-ей Транспортной в Октябрьском округе.
Видеоролик снят по проекту, руководителем которого является доктор технических наук М.Р. Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта. Видео появилось на канале пермского агентства дорожной информации «Радар». Основная цель проекта – оптимизация движения на перекрестке, изменение организации дорожного движения с помощью микромоделирования.
По словам специалистов, съемка с высоты 200 метров позволила более полно оценить всю ситуацию на этом перекрестке: наличие конфликтных зон, длину очередей, пересечение транспортных и пешеходных потоков.
В ролике также представлен проект, который подразумевает схему улучшения транспортного движения с учетом полученных с воздуха данных. Во-первых, изменить режим работы светофоров, во-вторых, установить новые дорожные знаки, в-третьих, перенести трамвайные линии и пешеходные пути.
Фото (иллюстрация): Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved