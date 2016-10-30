Омский рыболов поймал в Иртыше огромную рыбу

Своей радостью от удачной рыбалки омич Андрей Шавин поделился в паблике «Омский рыболовный клуб».
По словам Шавина, судак весом 8 килограммов 630 граммов – его новый рекорд. Рыбак отмечает, что «Иртыш-батюшка радует в этом году». И личный рекорд Андрея этому доказательство.
После того как была вытащена приманка, Шавин устроил фотосессию со своим трофеем. Он отмечает, что до последнего не верил, что поймает столь огромного судака, но чувствовал, что размер рыбы достаточно большой, еще когда тащил.
«Чую, что больше пары кило, но подматываю потихоньку, и тут он пошел наверх…Я увидел бурун и понял – там 2 килограмма…4!», сообщает А.Шавин в паблике.
Когда судак ослаб и пошел к берегу, он начал прыгать, тогда рыбак и увидел свою добычу во всей красе, а точнее, весе – около 9-ти килограммов.
Причем, рыбак не называет место, где он поймал столь большого судака. Наверное, это профессиональный и личный секрет.
На фотографиях явно довольный рыбак со своим рекордным уловом.
Фото: vk.com