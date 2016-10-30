Омичка установила новый мировой рекорд в гиревом спорте

Сегодня, 30 октября, в городе Актобе республики Казахстан завершается чемпионат мира по гиревому спорту. Трехкратная чемпионка мира омичка Ольга Яременко на помосте установила новый мировой рекорд, подняв 24-килограммовую гирю 201 раз, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Золотую медаль, третий мировой рекорд и звание четырехкратной чемпионки Ольга Яременко из Омска завоевала в 1-й день чемпионата.
Тренирует новоиспеченную чемпионку и обладательницу нового мирового рекорда Александр Шанин. В установленный регламентом срок – 10 минут – омичка смогла поднять гирю весом в 24 килограмма 201 раз, это на одно поднятие больше прежнего рекорда Яременко, который был установлен спортсменкой месяцем ранее на Кубке России, тогда она подняла гирю 200 раз. Ольга выступает в весовой категории до 58 килограммов.
Стоит отметить, что в Актобе за медалями съехались спортсмены из 24-х стран мира.
Честь Омского региона в составе сборной России защищали три гиревика: МСМК Ольга Яременко, МС Дмитрий Пугачев и КМС Данил Брюханов.
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