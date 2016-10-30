Омичка установила новый мировой рекорд в гиревом спорте

Тренирует новоиспеченную чемпионку и обладательницу нового мирового рекорда Александр Шанин. В установленный регламентом срок – 10 минут – омичка смогла поднять гирю весом в 24 килограмма 201 раз, это на одно поднятие больше прежнего рекорда Яременко, который был установлен спортсменкой месяцем ранее на Кубке России, тогда она подняла гирю 200 раз. Ольга выступает в весовой категории до 58 килограммов.