Город55
ГлавноеВсе новости

Омичка установила новый мировой рекорд в гиревом спорте

30 октября 2016, 17:24
Очередной успех спортсменки.

Сегодня, 30 октября, в городе Актобе республики Казахстан завершается чемпионат мира по гиревому спорту. Трехкратная чемпионка мира омичка Ольга Яременко на помосте установила новый мировой рекорд, подняв 24-килограммовую гирю 201 раз, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Золотую медаль, третий мировой рекорд и звание четырехкратной чемпионки Ольга Яременко из Омска завоевала в 1-й день чемпионата.

Тренирует новоиспеченную чемпионку и обладательницу нового мирового рекорда Александр Шанин. В установленный регламентом срок – 10 минут – омичка смогла поднять гирю весом в 24 килограмма 201 раз, это на одно поднятие больше прежнего рекорда Яременко, который был установлен спортсменкой месяцем ранее на Кубке России, тогда она подняла гирю 200 раз. Ольга выступает в весовой категории до 58 килограммов.

Стоит отметить, что в Актобе за медалями съехались спортсмены из 24-х стран мира.

Честь Омского региона в составе сборной России защищали три гиревика: МСМК Ольга Яременко, МС Дмитрий Пугачев и КМС Данил Брюханов.



Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: vk.com

#Новости#Главное#Спорт#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31