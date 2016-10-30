Омич устроил поножовщину, пострадавший в больнице

В районный отдел полиции по Горьковскому району поступило сообщение о том, что с ножевым ранением в медицинское учреждение доставлен мужчина. Отмечается, что здоровью 58-летнего жителя деревни Осиповки причинен тяжкий вред.
Полицейскими районного отдела уже установлена личность, подозреваемого в совершении преступления – 47-летнего односельчанина пострадавшего.
Все причины и обстоятельства инцидента станут известны после проведения дальнейшей проверки.
По материалам УМВД России по Омской области
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