На зебре в Омске сбит 9-летний мальчик

Правоохранители на месте аварии предварительно установили: автомобиль Nissan Cefiro, под управлением мужчины 43 лет, направляясь по улице Дианова со стороны улицы Лукашевича, в районе дома номер 10 сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходом оказался несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения.