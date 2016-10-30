На зебре в Омске сбит 9-летний мальчик

Сбитый на зебре иномаркой мальчик доставлен в медицинское учреждение. О происшествии на нерегулируемом пешеходном переходе с участием несовершеннолетнего пешехода сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Информация о случившемся ДТП в Кировском округе в дежурную часть Госавтоинспекции поступила сегодня около 11:30, на место происшествия сразу же выехали сотрудники ГИБДД.
Правоохранители на месте аварии предварительно установили: автомобиль Nissan Cefiro, под управлением мужчины 43 лет, направляясь по улице Дианова со стороны улицы Лукашевича, в районе дома номер 10 сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходом оказался несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения.
Мальчика доставили в больницу. По данному факту назначена проверка, которая обозначит и установит все окончательные обстоятельства происшествия.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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