Лобовое столкновение на омской трассе, среди пострадавших дети

Итог лобового столкновения на «трассе смерти» (как ее называют многие омичи) – пострадавшие в автокатастрофе четверо человек, в том числе двое детей, доставлены в больницу.
Информация об аварии на участке автомобильной дороги Тюмень-Омск в районе 476 километра поступила в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» накануне вечером, в половине девятого, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Сотрудниками госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Polo, мужчина в возрасте 33-х лет, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes, который двигался, как уточнили редакции Gorod.55 в пресс-службе УМВД, по своей полосе.
Молодой человек, управлявший Volkswagen Polo, а также трое пассажиров Mercedes – женщина 1975 года рождения и двое детей – девочки 2000 и 2006 годов рождения – доставлены в медучреждение.
Назначена проверка, в ходе которой полицейскими будут установлены все причины и обстоятельства ДТП.
По материалам УМВД России по Омской области.
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