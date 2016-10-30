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Лобовое столкновение на омской трассе, среди пострадавших дети

30 октября 2016, 11:43
ДТП на трассе Тюмень-Омск.

Итог лобового столкновения на «трассе смерти» (как ее называют многие омичи) – пострадавшие в автокатастрофе четверо человек, в том числе двое детей, доставлены в больницу.

Информация об аварии на участке автомобильной дороги Тюмень-Омск в районе 476 километра поступила в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» накануне вечером, в половине девятого, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сотрудниками госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Polo, мужчина в возрасте 33-х лет, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes, который двигался, как уточнили редакции Gorod.55 в пресс-службе УМВД, по своей полосе.

Молодой человек, управлявший Volkswagen Polo, а также трое пассажиров Mercedes – женщина 1975 года рождения и двое детей – девочки 2000 и 2006 годов рождения – доставлены в медучреждение.

Назначена проверка, в ходе которой полицейскими будут установлены все причины и обстоятельства ДТП.

По материалам УМВД России по Омской области.
Фото: иллюстрация

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