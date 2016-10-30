Лобовое столкновение на омской трассе, среди пострадавших дети

Сотрудниками госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Polo, мужчина в возрасте 33-х лет, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes, который двигался, как уточнили редакции Gorod.55 в пресс-службе УМВД, по своей полосе.