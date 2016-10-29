В Омске на даче заживо сгорели отец и сын

Чтобы лучше разгорелась печь, один из членов семьи плеснул в огонь бензин. В результате возникшего пожара 56-летний отец и его двадцатидвухлетний сын погибли; еще один сын, которому 20 лет, доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.



Пожар случился сегодня, 29 октября, ранним утром в районе 5 часов, в садоводческом товар-ве «Сибирский садовод».