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В Омске на даче заживо сгорели отец и сын

29 октября 2016, 19:26
Трагедия в Ленинском округе.

Чтобы лучше разгорелась печь, один из членов семьи плеснул в огонь бензин. В результате возникшего пожара 56-летний отец и его двадцатидвухлетний сын погибли; еще один сын, которому 20 лет, доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Пожар случился сегодня, 29 октября, ранним утром в районе 5 часов, в садоводческом товар-ве «Сибирский садовод».

Предварительно установлено, что виной возгорания явилось грубейшее нарушение техники безопасности при обращении с огнем. Следователи сделали такой вывод, когда опросили выжившего омича и после осмотра экспертами-криминалистами места происшествия.


В ходе дальнейшей проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины смерти двух людей, принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Омской области еще раз общается к омичам: будьте предельно осторожными в обращении согнем, соблюдайте все правила техники безопасности, чтобы избежать тяжких последствий.


По материалам СУ СК РФ по Омской области
Фото: omsk.sledcom.ru

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