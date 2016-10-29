Ночь с девушкой обошлась омичу в 38 тысяч рублей

В дежурную часть пoлиции обратился 48-летний oмич с заявлением о хищении имущества из квартиры на улице Мельничной.



Пострадавший сообщил полицейским, что накануне он познакомился с женщиной, которую и пригласил к себе домой. Проснувшись утром, мужчина не обнаружил в своей квартире ноутбука и мобильного телефона. Сумму материального ущерба он оценил в 38 тысяч рублей.