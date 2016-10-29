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Ночь с девушкой обошлась омичу в 38 тысяч рублей

29 октября 2016, 13:34
Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть пoлиции обратился 48-летний oмич с заявлением о хищении имущества из квартиры на улице Мельничной.

Пострадавший сообщил полицейским, что накануне он познакомился с женщиной, которую и пригласил к себе домой. Проснувшись утром, мужчина не обнаружил в своей квартире ноутбука и мобильного телефона. Сумму материального ущерба он оценил в 38 тысяч рублей.

Полицейские провели опрос соседей пострадавшего, а также склонных к аналогичным преступлениям ранее судимых граждан. В результате была задержана 26-летняя омичка, проживающая в Кировском округе.

Согласно версии следствия, похищенные ноутбук с мобильным телефоном были проданы злоумышленницей за 2 тысячи рублей. Имущество уже изъято и возвращено законному владельцу.

В отношение 26-летней омички возбуждено угoловное дело. Ей грозит наказание в виде пяти лет лишения свoбоды.


По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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