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Изъятие 4 тонн молочной продукции из-за вспышки вируса ящура

29 октября 2016, 12:15
Предписание Роспотребнадзора.

По предписанию Роспотребнадзора из оборота изымается молочная продукция ХК "Ополье", входящего в холдинг "Вимм-Билль-Данн". Изъятие продукции, изготовленной в период с 1 по 19 октября, на сегодняшний день почти подошло к концу, сообщается в документе, опубликованном ведомством.

Изъятие коснулось лишь той продукции, которая по технологии не проходит повторную пастеризацию или стерилизацию. Также в сообщении Роспотребнадзора отмечается, что изготовленная после 20 октября нынешнего года продукция опасности для потребителей не представляет.

Ранее, 21 октября, Россельхознадзор по Владимирской области сообщил об обнаружении вируса ящура в молоке ООО "ВКВ". Данная фирма занималась поставкой молока на принадлежащей ХК "Ополье" комбинат, сообщала пресс-служба ведомства.

В результате, московское управление Роспотребнадзора обратилось к ряду торговых сетей с просьбой об изъятии из оборота 3,8 тонн молочной продукции.


Фото: иллюстрация

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