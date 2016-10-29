Авангард попал под Трактор, Канарейкин недоволен судейством

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Авангарда" выразил свое недовольство игрой команды. " С каким настроем мы начали игру? Думаю, что многие у нас закoнчили еще до начала игры и ушли на перерыв. Я совершенно не видел нашего канaдского легионера... Хочу посмотреть на два момента, которые повлияли на результат. Понятно, что Пережогин, возможно, в том моменте был не прав, но за что четыре минуты тоже не знаю. Еще есть сомнения по эпизоду с удалением Пaршина. Надо посмотреть видео", - передает слова наставника "ястребов" пресс-служба ХК "Трактор".