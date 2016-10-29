Авангард попал под Трактор, Канарейкин недоволен судейством

Накануне состоялась встреча омского "Авангарда" с челябинским "Трактором". В прошлой игре этих команд, которая состоялась на "Арене Омск" 1 октября, "ястребы" одержали победу со счетом 3:1.
На матч с "Трактором" омский "Авангард" вышел в том же составе, что и на игру с уфимским "Салаватом Юлаевым", который "ястребы" обыграли несколькими днями ранее со счетом 2:3.
В первом периоде обе команды, действительно, не были склоны к риску, сделав ставку на надежности. Опасные моменты возникали редко, тем не менее, по несколько раз каждому из голкиперов приходилось вступать в игру и спасать свои ворота.
В самом начале второго игрового отрезка гости получили возможность сыграть в большинстве. "Ястребы" полученной возможностью воспользовались, точный бросок Юнаса Анелева сделал счет в мачте 1:0. Хозяева сумели ответить спустя чуть более десяти минут. "Авангард" остался в меньшинстве после нарушения численного состава, за что поплатился пропущенной шайбой на 35-й минуте встречи.
В третьем периоде "Авангард" продолжил зарабатывать невынужденные удаления, что на 43-й минуте матча привело к еще одному реализованному "Трактором" большинству. В самой концовке матча Белов поразил пустые ворота "ястребов", установив окончательный счет матча - 3:1.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Авангарда" выразил свое недовольство игрой команды. " С каким настроем мы начали игру? Думаю, что многие у нас закoнчили еще до начала игры и ушли на перерыв. Я совершенно не видел нашего канaдского легионера... Хочу посмотреть на два момента, которые повлияли на результат. Понятно, что Пережогин, возможно, в том моменте был не прав, но за что четыре минуты тоже не знаю. Еще есть сомнения по эпизоду с удалением Пaршина. Надо посмотреть видео", - передает слова наставника "ястребов" пресс-служба ХК "Трактор".
Фото: hctraktor.org