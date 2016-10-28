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Жесткая авария под Омском, один автомобиль сгорел, другой в кювете

28 октября 2016, 17:32
Сообщают очевидцы.

О серьезном дорожно-транспортном происшествии сообщают через социальные сети очевидцы.

По предварительной информации, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 28 октября, в Марьяновском районе Омской области, на трассе недалеко от р.п. Марьяновка.

Как сообщают очевидцы, участниками ДТП стали, по крайней мере, два автомобиля – Lada Granta и Subaru. Предположительно, водитель отечественного авто погиб на месте происшествия.

А/м Lada Granta, почти полностью сгоревший, развернут на дороге. Subaru опрокинулся в кювет. На месте работают полицейские и спасатели. Подробности уточняются.


Фото: vk.com/aomsk

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