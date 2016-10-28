Владимир Путин пожелал себе благополучного выхода на пенсию

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.
В ходе сессии обсуждается широкий круг вопросов, связанный с международными отношениями, экономикой, развитием технологий. Среди участников встречи: более 100 экспертов и социологов, приехавших из 35 стран мира.
В работе итоговой сессии приняли участие экс-президенты Финляндии, Австрии и ЮАР: Тарья Халонен, Хайнц Фишер и Табо Мбеки.
В своей речи Владимир Путин, отвечая модератору, который пожелал президенту «благополучно выйти на пенсию», сказал, что тоже себе этого желает, когда придет для этого время.
«Наш уважаемый модератор пожелал мне благополучно выйти на пенсию, я тоже себе этого желаю, когда время придёт, это очень правильно, это нужно сделать. Но пока я ещё не на пенсии, действующий руководитель большой державы, я должен быть сдержанным, не проявлять в своих выражениях излишней агрессивности. Собственно говоря, я и не думаю, что это мой стиль»
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Фото: kremlin.ru