В центре изменят схему движения, придется ехать по другим улицам

В пятницу, 4 ноября, с 8 утра до 18 на Соборной площади пройдет форум "Россия - это мы!", посвященный Дню народного единства. В связи с этим движение всех видов транспорта на пяти улицах в этот день будет ограничено и организовано по измененным схемам.