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В центре изменят схему движения, придется ехать по другим улицам

28 октября 2016, 11:31
Закрыты пять улиц.

В пятницу, 4 ноября, с 8 утра до 18 на Соборной площади пройдет форум "Россия - это мы!", посвященный Дню народного единства. В связи с этим движение всех видов транспорта на пяти улицах в этот день будет ограничено и организовано по измененным схемам.

Автобусы, двигающиеся по маршрутам №73 и №73Н, с Красного Пути направятся по Интернациональной, Ленина и далее по стандартной схеме. Автобус №94 с Красного Пути направится по Интернациональной и Герцена, далее развернется в районе площади Победы и продолжит движение по утвержденному маршруту, сообщают в пресс-службе Омской мэрии.

Портал Gorod55.ru ранее сообщал об ограничении движения транспорта на пяти омских улицах. Напомним, для проезда будут закрыты улица Ленина (от площади Победы до Интернациональной), Соборная площадь, Банковский переулок, улица Ивана Алексеева (от Соборной до Красина), улицы Тарская и Спартаковская (от Партизанской до Красина).

Чтобы пешеходы и водители автотранспорта ориентировались в изменении организации дорожного движения, будут установлены информационные щиты и временные дорожные знаки. Безопасность участников праздничных событий, как и регулирование транспортного движения, обеспечат специалисты департамента общественной безопасности совместно с омским УМВД.

Фото: Андрей Кутузов

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