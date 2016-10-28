В центре изменят схему движения, придется ехать по другим улицам

В пятницу, 4 ноября, с 8 утра до 18 на Соборной площади пройдет форум "Россия - это мы!", посвященный Дню народного единства. В связи с этим движение всех видов транспорта на пяти улицах в этот день будет ограничено и организовано по измененным схемам.
Автобусы, двигающиеся по маршрутам №73 и №73Н, с Красного Пути направятся по Интернациональной, Ленина и далее по стандартной схеме. Автобус №94 с Красного Пути направится по Интернациональной и Герцена, далее развернется в районе площади Победы и продолжит движение по утвержденному маршруту, сообщают в пресс-службе Омской мэрии.
Портал Gorod55.ru ранее сообщал об
Чтобы пешеходы и водители автотранспорта ориентировались в изменении организации дорожного движения, будут установлены информационные щиты и временные дорожные знаки. Безопасность участников праздничных событий, как и регулирование транспортного движения, обеспечат специалисты департамента общественной безопасности совместно с омским УМВД.
Фото: Андрей Кутузов