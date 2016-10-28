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В Омске ребёнок упал с балкона на пятом этаже и выжил

28 октября 2016, 21:30
В Омске ребёнок упал с балкона на пятом этаже и выжил

Следственные органы проводят проверку по факту травмирования ребенка. По предварительным данным, в пятницу, 28 октября, вечером, в Омске шестилетний ребенок, когда его мать ненадолго оставила его без внимания, открыл шпингалеты двери и вышел на балкон.

Далее мальчик залез на табуретку и выпал вниз через балконные перила с высоты пятого этажа. Одна из возможных причин его появления на балконе: наблюдение за белочками, которые появлялись за окном.

Упав с высоты 5-го этажа, ребенок остался жив, благодаря торможению о бельевые веревки, которые были натянуты на нижних этажах. Обошлось без тяжких переломов. Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Ведется проверка, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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