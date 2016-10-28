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В Омске пьяный водитель ВАЗа врезался в маршрутку, есть пострадавший

28 октября 2016, 10:56
ДТП в Советском округе.

Накануне в Омске произошло столкновение двух автомобилей: отечественного ВАЗа и пассажирской ГАЗели. В автоаварии есть пострадавший – водитель ВАЗа, сообщает отдел пропаганды региональной ГИБДД.


Установлено: автомобиль ВАЗ-21073 под управлением нетрезвого 64-летнего мужчины, двигаясь по проспекту Мира со стороны поселка Николаевки в направлении улицы Попова в районе дома номер 173, выехал на полосу встречного направления. Было допущено столкновение с автомобилем ГАЗ-322132, который двигался навстречу.


По счастливой случайности, в момент ДТП ГАЗель была пустая, в салоне не было ни одного пассажира. Отмечается, что водитель маршрутки, мужчина 1961 года рождения, не пострадал.


После осмотра медиками, водитель «семерки» был отпущен, в отношении него возбуждено административное дело по ст. 12.8 (ч. 1) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области


Фото: vk.com/aomsk

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