В Омске автопробег и ночные катания

В последние выходные октября, 29 и 30, в Омске пройдет множество событий. Ретроавтомобили, массовые катания и празднование Хэллоуина в субботу, геоквест, экстрим-кросс и этно-фестиваль в воскресенье.
Завтра в 11 утра в парке имени 30-летия ВЛКСМ откроется Аллея ветеранов УФСИН, где расположили альпийскую горку, скамьи и новый фонтан.
В 12:00 у ДОСААФ пройдет празднование Дня Автомобилиста. В мероприятии участвуют ретроавтомобили, к участию приглашают автомобили старше 30 лет, в том числе Жигули и Москвич. В 13:00 стартует массовый автопробег по городу.
В СКК имени Блинова в выходные, 29 и 30 октября, с 17:20 начнутся массовые катания. В субботу они продолжатся вплоть до самой ночи, до двух часов. Прокат коньков стоит 100 рублей в час, при залоге в 1000 рублей. Выход на лед взрослым обойдется в 150 рублей за час, для детей – около 50-100 рублей за час.
В субботу, в 20:00 организаторы из Танцевального клуба «Jam» приглашают омичей на культовую вечеринку, посвященную Хэллоуину. За входной билет в 150 рублей и дресс-код в духе праздника участники получат необычные угощения, зажигательную музыку и танцы. Адрес: Lariva Dance, проспект Маркса, 18/3.
С 22:00 в Partypiano также готовится «самая страшная и атмосферная ночь», с программой от группы «Jam» и костюмированной вечеринкой. Вход: 150 рублей.
В это же время в клубе «Ангар» стартует «Хэллоуин в мексиканском стиле», вход в костюмах бесплатно, гостей ждет велком-дринк и шоу-программа со страшно красивыми персонажами на протяжении всей ночи.
Также в 22 часа в школе танцев «Swing Time» (улица Маяковского, 20) пройдет ночь хорошего кино. В программе три киноленты: «Перелетные свиньи» (режиссер Сильвен Эстибаль), «Беспомощный» (режиссер Харрис Голдберг), «Должник» (Крэйг Вивейрос). Стоимость 200 рублей.
Позже, в 23:00 в клубе «Атлантида» начнется вечеринка «Кошмары на улице Маркса» - пугающие костюмы, громкая музыка и зажигательные танцы на всю ночь – за 200 рублей.
В воскресенье, 30 октября, в 11:00 на площади у Свято-Никольского собора стартует «Геоквест», в котором могут принять участие команды в 5-10 человек. Участники получат географические задания: найти место по описанию и сделать там фотографию команды. Стоимость: 200 рублей за каждого участника.
В это же время в Советском парке начнется экстрим-кросс для любителей бега. Протяженность трассы – 5500 метров, с тремя спусками и таким же количеством затяжных подъемов. Участие стоит 200-300 рублей.
В 14:00 в ДК имени Красной гвардии начнется этнофестиваль «Огни Самайна». В его программе – турнир по историческому фехтованию, ярмарка этно хэнд-мейда, фотосушка «Окунись», буккросинг, праздничные угощения. С 17:00 начинается сценическая программа (вход по билетам). Выступают омские музыкальные и танцевальные этно-коллективы.
В субботу в 15:00 киноклуб ProКино представляет кинопоказ и обсуждение «Готика», в рамках которого покажут фильм «Ворон» с Брэндоном Ли в главной роли. Показ пройдет на «Даче Онегина» (библиотека имени Пушкина, аудитория 117).
Фото: Андрей Кутузов