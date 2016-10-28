В Омске автопробег и ночные катания

Также в 22 часа в школе танцев «Swing Time» (улица Маяковского, 20) пройдет ночь хорошего кино. В программе три киноленты: «Перелетные свиньи» (режиссер Сильвен Эстибаль), «Беспомощный» (режиссер Харрис Голдберг), «Должник» (Крэйг Вивейрос). Стоимость 200 рублей.



Позже, в 23:00 в клубе «Атлантида» начнется вечеринка «Кошмары на улице Маркса» - пугающие костюмы, громкая музыка и зажигательные танцы на всю ночь – за 200 рублей.



В воскресенье, 30 октября, в 11:00 на площади у Свято-Никольского собора стартует «Геоквест», в котором могут принять участие команды в 5-10 человек. Участники получат географические задания: найти место по описанию и сделать там фотографию команды. Стоимость: 200 рублей за каждого участника.