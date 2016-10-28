В Омске 200 автобусов могут не выйти в рейс из-за ареста счетов ПАТП

В редакцию портала Gorod55.ru поступила информация, что налоговой инспекцией арестованы счета двух автотранспортных предприятий Омска ПАТП-2 и ПАТП-4. Якобы за долги по налогам. Сумма задолженности более 7 миллионов рублей на двоих.
Самое неприятное, что данное обстоятельство, арест счетов, может полностью парализовать транспортное сообщение. На линию в этом случае могут не выйти более 200 автобусов. По некоторым данным, это примерно треть всего подвижного состава автобусов, выходящих ежедневно на линию.
За официальными комментариями редакция обратилась в мэрию и городские ПАТП. Вот что ответили порталу в ПАТП-4:
«На самом деле ситуация не совсем верно истолкована. Счета у нас не арестованы. Сегодня автобусы работают на линии как обычно», - рассказал Марат Саликов директор ПАТП-4
Далее Gorod55.ru взял комментарий в Департаменте транспорта администрации города. Там заявили, что ситуация находится под контролем. Автобусы выходят в рейс в обычном режиме:
«Это на самом деле так. Счета заблокированы, но оснований для беспокойства нет. Автобусы выходят в рейс в обычном режиме. В настоящее время ведутся переговоры с налоговой инспекцией, Газпромом по разрешению ситуации. Ситуация обсуждается и на уровне заместителя губернатора области. У нас вообще долг по всем ПАТП около 200 млн. рублей. Сейчас просто трудный период. В ближайшее время мы эту проблему решим», - прокомментировал Игорь Кожухов, заместитель директора Департамента транспорта г. Омска.
В министерстве промышленности нам заявили, что знают об этой проблеме.
«Могу подтвердить, что был факт обращения администрации города Омска в правительство области по этому вопросу»,- ответила Анастасия Ускова представитель Минпрома.
Портал Gorod55.ru следит за развитием ситуации.
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved