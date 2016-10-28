В Омске 200 автобусов могут не выйти в рейс из-за ареста счетов ПАТП

«Это на самом деле так. Счета заблокированы, но оснований для беспокойства нет. Автобусы выходят в рейс в обычном режиме. В настоящее время ведутся переговоры с налоговой инспекцией, Газпромом по разрешению ситуации. Ситуация обсуждается и на уровне заместителя губернатора области. У нас вообще долг по всем ПАТП около 200 млн. рублей. Сейчас просто трудный период. В ближайшее время мы эту проблему решим», - прокомментировал Игорь Кожухов, заместитель директора Департамента транспорта г. Омска.