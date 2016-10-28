В Москве проект здания с детским центром хотят выдать за бордель





Сергей Лазарев дал исчерпывающие ответы на все вопросы. Он рассказал, что компания ведёт строительство трёхэтажной усадьбы, рассчитанной на шесть гостевых апартаментов. Архитекторы нарочно выбрали данное решение, чтобы оно соответствовало внешнему облику Гранатного переулка. Дело в том, что апарт-отель строится на месте бывшей усадьбы Николая Майкова, возведённой в XIX веке. Как утверждает Лазарев, полностью восстановить эту постройку было невозможно, но архитекторы реализуют в своей задумке некоторые элементы старого здания.