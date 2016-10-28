В Москве проект здания с детским центром хотят выдать за бордель

Борьба за землю в центре Москвы принимает всё более изощренные формы. Недавно в интернете появилась целая череда публикаций, посвященных строительству в Гранатном переулке. Представители "обеспокоенной общественности" утверждали, что застройщики решили открыть в их переулке настоящий бордель. Впрочем, журналистское расследование показало, что критики строительства обслуживают интересы конкурентов в борьбе за землю.
Издание «Новые Известия»
Журналисты попытались связаться с «Интеркар Трэйдинг» и противниками застройщика. Активисты так и не вышли на связь: у их руководителя Ильи Бачурова телефон не работает на протяжении нескольких дней. Зато на контакт с журналистами вышел руководитель компании-застройщика Сергей Лазарев.
Глава компании изучил петицию на Change.org и обратил внимание на то, что активисты выложили фальшивую картинку с эскизом дома. Так, на ней появились вывески «Отель» и «24 часа», которых на самом деле не было в эскизе. Увидеть официальную версию изображения можно на сайте "ИТАР-ТАСС".
Применение Фотошопа уже ставит под сомнение благие намерения противников строительства.
Сергей Лазарев дал исчерпывающие ответы на все вопросы. Он рассказал, что компания ведёт строительство трёхэтажной усадьбы, рассчитанной на шесть гостевых апартаментов. Архитекторы нарочно выбрали данное решение, чтобы оно соответствовало внешнему облику Гранатного переулка. Дело в том, что апарт-отель строится на месте бывшей усадьбы Николая Майкова, возведённой в XIX веке. Как утверждает Лазарев, полностью восстановить эту постройку было невозможно, но архитекторы реализуют в своей задумке некоторые элементы старого здания.
Сергей Лазарев считает, что против строительства здания выступают соседи. Так, владельцы расположенного рядом фешенебельного жилого здания уже давно планировали построить рядом контрольно-пропускной пункт для охраны. Теперь, когда там возводится новое строение, эти планы уже реализованы не будут. Естественно, что оппоненты «Интеркар Трэйдинг» крайне недовольны таким развитием событий.
Сергей Лазарев обещает, что его компания подаст в суд и будет отстаивать свою репутацию. Глава «Интеркар Трэйдинг» подчёркивает, что компания не будет отступать от намеченных планов.