«Тролли» в кинотеатре СЛАВА!

Описание

Анна Кендрик и Джастин Тимберлэйк в музыкальном анимационном проекте студии DreamWorks. Главными героями выступят персонажи из популярной серии Кукол-троллей. У этих троллей веселый нрав, яркие волосы и удивительная способность находить приключения на свою голову.

Ничто так не украшает жизнь тролля как песни, танцы и обнимашки. Это – их главное занятие. Но на фоне общей радости и веселья один тролль все-таки не теряет бдительности: он знает, что в любой момент может появиться страшный берген и уничтожить всех троллей. Поэтому он, единственный из всех, сделал себе глубокое надежное убежище, запасся едой и изучил повадки бергенов. И вскоре это пригодилось…