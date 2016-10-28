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«Тролли» в кинотеатре СЛАВА!

28 октября 2016, 13:10
«Тролли» в кинотеатре СЛАВА!

Этой осенью… Найди свои нотки счастья!

29 ноября в 12:00 состоится грандиозный детский праздник к премьере мультфильма «Тролли» (0+) в кинотеатре СЛАВА! Без подарков, хорошего настроения и сладкого угощения мы вас не отпустим! Вход на мероприятие свободный.

Описание
Анна Кендрик и Джастин Тимберлэйк в музыкальном анимационном проекте студии DreamWorks. Главными героями выступят персонажи из популярной серии Кукол-троллей. У этих троллей веселый нрав, яркие волосы и удивительная способность находить приключения на свою голову.
Ничто так не украшает жизнь тролля как песни, танцы и обнимашки. Это – их главное занятие. Но на фоне общей радости и веселья один тролль все-таки не теряет бдительности: он знает, что в любой момент может появиться страшный берген и уничтожить всех троллей. Поэтому он, единственный из всех, сделал себе глубокое надежное убежище, запасся едой и изучил повадки бергенов. И вскоре это пригодилось…


Внимание! Конкурс рисунков
А также не упусти момент до 28 октября нарисуй любимого тролля, придумай и подпиши его имя и приноси свое творение на кассу кинотеатра СЛАВА.
Победителя определит администрация кинотеатра, автору самого оригинального и яркого тролля мы подарим 2 билета на премьеру анимации «Тролли» и сертификат на посещение аквапарка «Акварио», а все участники получат приятные подарочки.
Награждение состоится 29 октября в 12:00 на презентации мультфильма «Тролли» в фойе кинотеатра СЛАВА.

Информация об организаторе конкурса, кол-ве призов, месте и порядке их получения – по телефону 90-44-44 и на slavakino.ru/news


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