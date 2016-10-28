Шушубаев на суде заявил: «Обвинения необоснованные, это – абсурд»

Сегодня в Омске начались слушания по делу бизнесмена и депутата Заксобрания Хабулды Шушубаева, сообщает
Следователи полагают, что Шушубаев в течение 5 лет с 2008 по 2013 год, будучи руководителем компании ООО «РоКАС», получил с дольщиков микрорайона «Ясная поляна» боле 100 млн. рублей, однако обещанные дома так и не были построены.
Далее, обвинительная сторона считает, что Шушубаев в качестве главы ЗАО «Корпорация «Агро-Траст”» незаконно возместил НДС по подложным бумагам и похитил более 900 тыс. рублей. Кроме того не вернул банковские кредиты на более чем 1 млрд. рублей.
Первое открытое заседание по делу вел судья Артем Толстых. В качестве потерпевших на слушаниях присутствовали около 20 обманутых дольщиков «Ясной поляны» и представитель казахстанского «АТФ-банка».
Гособвинитель Антон Рябуха зачитал обвинение. Хабулда Шушубаев не согласился с выдвинутыми пунктами обвинения и назвал их необоснованными и абсурдными.
Следующее заседание состоится 31 октября в 14:00 в здании Первомайского районного суда Омска.
Фото: «Омскрегион»