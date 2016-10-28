Шушубаев на суде заявил: «Обвинения необоснованные, это – абсурд»

Сегодня в Омске начались слушания по делу бизнесмена и депутата Заксобрания Хабулды Шушубаева, сообщает «Омскрегион» . Его обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса: ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере») и ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита, причинившее крупный ущерб»).