Приемщица ломбарда в Омске получила 245 тыс, меняя золото на бижутерию

Полицейскими установлено, что одна из работавших в ломбарде приемщица оформила на несуществующих клиентов фиктивные залоговые билеты. Указанные в документе граждане в учреждение ничего никогда не сдавали. При этом деньги женщина присваивала себе, которые якобы выдавала посетителям. Также выявлено, что данная работница подменяла золотые украшения на бижутерию. Таким образом, за год по этой схеме она присвоила себе 245 тысяч рублей.