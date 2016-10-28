Приемщица ломбарда в Омске получила 245 тыс, меняя золото на бижутерию

В Омске 40-летняя владелица одного из ломбардов в Кировском округе обратилась в отдел полиции №3 УМВД РФ по Омской области с заявлением о пропаже золотых изделий и денежных средств. Общая сумма недостачи, обнаруженная потерпевшей в результате ревизии, составила 245 тысяч рублей.
Полицейскими установлено, что одна из работавших в ломбарде приемщица оформила на несуществующих клиентов фиктивные залоговые билеты. Указанные в документе граждане в учреждение ничего никогда не сдавали. При этом деньги женщина присваивала себе, которые якобы выдавала посетителям. Также выявлено, что данная работница подменяла золотые украшения на бижутерию. Таким образом, за год по этой схеме она присвоила себе 245 тысяч рублей.
В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания. Кроме того, 30-летняя женщина рассказала, что деньги, полученные криминальным способом, были потрачены ей на личные нужды.
В отношении ранее не судимой 30-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, т.е. хищение, чужого вверенного виновному имущества). Максимальное наказание, предусматриваемое санкцией данной статьи, составляет до двух лет лишения свободы.
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
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