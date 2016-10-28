Получил кредит – заплати штраф 300 тысяч, или посадят на 5 лет

«Разъяснение законодательства об уголовной ответственности за незаконное получение кредита и за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»
В соответствии с частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса РФ, получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Согласно части 2 указанной статьи, незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Статьей 177 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
При этом, крупным размером, крупным ущербом, либо задолженностью в крупном размере для статей 176, 177 Уголовного кодекса РФ признаются стоимость, ущерб, либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.
Злостность уклонения предполагает прямой умысел лица при наличии возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу. Таким образом, в распоряжении должника должны находиться денежные или иные средства, позволяющие ему выполнить принятую на себя обязанность по погашению задолженности.
Источник: Прокуратура города Омска
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