Омское правительство выделило многодетным матерям 20 тыс рублей

Многодетные матери Омского региона, воспитывающие пятерых и более детей, вновь получат награды из рук губернатора. Торжественное вручение медалей «Материнская слава» состоится в Омске накануне Дня народного единства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе Министерства труда и социального развития Омской области, каждой женщине, отмеченной медалью «Материнская слава», будет выплачена денежная сумма в размере 5 тысяч рублей.
Три жительницы Омской области и 1 горожанка в этом году пополнят ряды многодетных матерей, удостоенных этой награды.
Стоит отметить, что в текущем году уже 45 женщин из Омска и 16 из районов области удостоены этой награды.
Так, к награждению готовится 35-летняя жительница Омска Ольга Золотова. В семье Ольги и Александра Золотовых пятеро детей. Родители все свободное время проводят с детьми, учат их трудолюбию, воспитывают честность.
Жительницы Тюкалинского района Галина Камынина, Татьяна Гудкова и Валентина Горбань в общей сложности воспитывают 20 детей. У первых двух – по пять детей, у Валентины – 10.
По информации Минтруда Омской области, всего с момента учреждения медали «Материнская слава», ею удостоены 1100 женщин Омского Прииртышья. Отмечается, что для многодетных матерей в Омском регионе предусмотрен ряд льгот и преимуществ.
Фото: иллюстрация
Фото в тексте: omskportal.ru