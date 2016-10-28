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Омское правительство выделило многодетным матерям 20 тыс рублей

28 октября 2016, 14:57
Накануне Дня народного единства.

Многодетные матери Омского региона, воспитывающие пятерых и более детей, вновь получат награды из рук губернатора. Торжественное вручение медалей «Материнская слава» состоится в Омске накануне Дня народного единства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе Министерства труда и социального развития Омской области, каждой женщине, отмеченной медалью «Материнская слава», будет выплачена денежная сумма в размере 5 тысяч рублей.

Три жительницы Омской области и 1 горожанка в этом году пополнят ряды многодетных матерей, удостоенных этой награды.

Стоит отметить, что в текущем году уже 45 женщин из Омска и 16 из районов области удостоены этой награды.

Так, к награждению готовится 35-летняя жительница Омска Ольга Золотова. В семье Ольги и Александра Золотовых пятеро детей. Родители все свободное время проводят с детьми, учат их трудолюбию, воспитывают честность.

Жительницы Тюкалинского района Галина Камынина, Татьяна Гудкова и Валентина Горбань в общей сложности воспитывают 20 детей. У первых двух – по пять детей, у Валентины – 10.

По информации Минтруда Омской области, всего с момента учреждения медали «Материнская слава», ею удостоены 1100 женщин Омского Прииртышья. Отмечается, что для многодетных матерей в Омском регионе предусмотрен ряд льгот и преимуществ.



Фото: иллюстрация
Фото в тексте: omskportal.ru

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