Омские пенсионеры могут прожить на 8217 рублей в месяц

Отмечается, что такой норматив, как прожиточный минимум для пенсионеров, имеет важный социальный аспект. Прежде всего, с помощью него определяются денежные доплаты к пенсии, в случае если последняя не дотягивает до минимума. А на величину прожиточного минимума влияет стоимость потребительской корзины.