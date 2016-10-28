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Омские пенсионеры могут прожить на 8217 рублей в месяц

28 октября 2016, 12:40
Решение областного парламента.

Новый показатель, который вступит в силу с нового года, будет на 16%, или 1146 рублей, больше той величины, которая сложилась по итогам цен продуктовой корзины за 2 квартал этого года.

Накануне на очередном заседании регионального Заксобрания принята новая величина прожиточного минимума для пенсионера на следующий год, сообщает сайт Омская Губерния.

Так, с 1 января 2017 года прожминимум для людей, находящихся на пенсии, будет составлять 8 тысяч 217 рублей.

Иначе говоря, неработающие пенсионеры – пожилые люди, инвалиды, которые находятся в трудоспособном возрасте и дети, получающие пенсию по потере кормильца – могут с уверенностью рассчитывать на материальное обеспечение в размере суммы, которую приняли региональные парламентарии.

Отмечается, что такой норматив, как прожиточный минимум для пенсионеров, имеет важный социальный аспект. Прежде всего, с помощью него определяются денежные доплаты к пенсии, в случае если последняя не дотягивает до минимума. А на величину прожиточного минимума влияет стоимость потребительской корзины.

Фото: иллюстрация

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