Омск встал в пятничную пробку, блокированы два моста и проспект

Согласно данным, полученным от сервиса Яндекс.Пробки, в районе 9 утра заторы находятся на уровне 5 баллов. Движение из-за ДТП затруднено на двух мостах – Фрунзенском и Ленинградском. По проспекту Маркса уже привычная пробка тянется от улицы Потанина до Думской. И, далее, плавно переходит в затор по улицам Гагарина, с небольшими свободными промежутками по улице Интернациональной, и далее по Красному Пути вплоть до Телецентра. Будьте внимательны за рулем.