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Омск встал в пятничную пробку, блокированы два моста и проспект

28 октября 2016, 09:09
Движение плотное.

Ранняя зима сезона 2016-2017 не дает расслабляться автомобилистам. Легкие гололедные явления и туман затруднили движение по центральным магистралям Омска в пятницу 28 октября.

Согласно данным, полученным от сервиса Яндекс.Пробки, в районе 9 утра заторы находятся на уровне 5 баллов. Движение из-за ДТП затруднено на двух мостах – Фрунзенском и Ленинградском. По проспекту Маркса уже привычная пробка тянется от улицы Потанина до Думской. И, далее, плавно переходит в затор по улицам Гагарина, с небольшими свободными промежутками по улице Интернациональной, и далее по Красному Пути вплоть до Телецентра. Будьте внимательны за рулем.



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