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На трассе под Омском большегруз протаранил ВАЗ, погибла женщина

28 октября 2016, 16:28
ДТП со смертельным исходом.

Сегодня в дорожно-транспортном происшествии на трассе Челябинск-Новосибирск погибла женщина.

В районе 935 километра трассы Челябинск-Новосибирск произошло столкновение грузового автомобиля IVECO с легковым автомобилем ВАЗ-21214, сообщает сайт УМВД России по Омской области.

Информация об аварии в Калачинском районе поступила на пульт дежурного ОМВД России по Калачинскому району сегодня в полдень. На место сразу же была отправлена следственная группа, полицейские вызвали скорую помощь.

Предварительно установлено: водитель большегруза, мужчина 1985 года рождения, двигаясь по трассе в направлении города Омска, протаранил отечественное авто, двигавшееся в попутном направлении.

Пассажирка ВАЗа, женщина 1940 года рождения, скончалась на месте до приезда медиков. Водитель легковушки, 62-летний мужчина, обратился за медпомощью.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По материалам УМВД России по Омской области

Фото: иллюстрация

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