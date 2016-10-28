На трассе под Омском большегруз протаранил ВАЗ, погибла женщина

Сегодня в дорожно-транспортном происшествии на трассе Челябинск-Новосибирск погибла женщина.
В районе 935 километра трассы Челябинск-Новосибирск произошло столкновение грузового автомобиля IVECO с легковым автомобилем ВАЗ-21214, сообщает сайт УМВД России по Омской области.
Информация об аварии в Калачинском районе поступила на пульт дежурного ОМВД России по Калачинскому району сегодня в полдень. На место сразу же была отправлена следственная группа, полицейские вызвали скорую помощь.
Предварительно установлено: водитель большегруза, мужчина 1985 года рождения, двигаясь по трассе в направлении города Омска, протаранил отечественное авто, двигавшееся в попутном направлении.
Пассажирка ВАЗа, женщина 1940 года рождения, скончалась на месте до приезда медиков. Водитель легковушки, 62-летний мужчина, обратился за медпомощью.
В ходе дальнейшей проверки будут установлены все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
По материалам УМВД России по Омской области
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