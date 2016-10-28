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На Омский регион обрушится мощный циклон, сильный ветер и снегопады

28 октября 2016, 19:05
Ухудшение погодных условий.

В ближайшие дни из-за прихода южного циклона Омскую область ждет ухудшение погоды, с дальнейшей понижением температуры воздуха.

В течение недели на погодные условия в Омском регионе будет оказывать влияние фронтальная зона, сообщает сайт «Обь-Иртышского УГМС».

По данным гидрометеослужбы, с самого первого дня ноября область окажется в зоне южного циклона. Из-за этого резко ухудшиться погода: пойдут осадки в виде мокрого снега разной интенсивности, ветер усилится. На дорогах – снежные заносы и гололед.

После того, как циклон продвинется на северо-восток, со 2 ноября температура понизится, атмосферное давление возрастет. В связи с этим, осадки станут менее интенсивными.

Завтра температура воздуха днем -4…+1 градусов, ветер 5-10 м/с юго-восточного направления. Выпадут осадки в виде мокрого снега, на дорогах – слабые гололедные явления.

В субботу и в воскресенье ночью от -3 до -8 градусов. Днем 30 октября столбик термометра зафиксирует температуру -4…+1 градусов. Прогнозируется слабая метель при ветре 7-12 метров в секунду.

Дневная температура воскресенья, 31 октября, от -3 до +2 градусов, ветер южный 6-11 м/с, осадки в виде мокрого снега.


Фото: иллюстрация

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