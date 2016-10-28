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На Левобережье открытый колодец под ветками и снегом, рядом тротуар

28 октября 2016, 07:17
На Левобережье открытый колодец под ветками и снегом, рядом тротуар

Неравнодушный гражданин прислал в редакцию [email protected] сообщение об опасном участке, расположенном буквально в нескольких сантиметрах от тротуара на центральной улице Левобережья в Омске.

Сообщение очевидца:

«Вблизи остановки "Школа милиции" открытый колодец стоит уже не первую неделю, его просто прикрыли ветками, и запорошило снегом. Рядом ходят и дети и взрослые. Сегодня сама чуть не упала. Ведь столько случаев, когда дети падают и калечатся... Наверное, ждут, когда будут жертвы – без этого у нас никак. Весьма прискорбно, а ведь участок оживленный и многопроходимый! А всем, как всегда, все равно, сплошное бездействие! Совсем недавно показывали, как ребенок упал в колодец по ТВ, и хоть бы что-то изменило – но "увы и ах" как говорится. Люди – будьте бдительны!»


Опасный участок с открытым колодцем находится в Кировском округе Омска, у перекрестка улицы Перелета и проспекта Комарова, в непосредственной близости от тротуара и регулируемого пешеходного перехода.




#Новости#Недвижимость#Город
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