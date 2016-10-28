К зиме в Омске появятся сотни катков и лыжных трасс



Зимой для омичей откроется двадцать катков, из них - шесть крытых. Покататься можно будет в Арене-Омск, СКК имени Блинова, двух Ледовых дворцах спорта (имени Фетисова, по адресу 8-я Восточная, 22, и имени Кожевникова, по адресу 6-я Станционная 2/4), на Ледовой арене имени Родниной и Ледовой арене имени Киселева (кстати, там же расположен открытый каток), в двух парках (на Зеленом острове и в Птичьей гавани), в центре лыжного спорта на Березовой, 4, и Центре олимпийской подготовки "Авангард", на территории ДОЛ имени Гайдара, территории СибГУФК (Масленникова, 144), территории ДЮСШ "Крутая горка", а также в пяти спортивных комплексах Омска (Красная звезда, Юность, Искра и Сибирский нефтяник)