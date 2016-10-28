К зиме в Омске появятся сотни катков и лыжных трасс

Чтобы омичи могли отлично активно отдохнуть этой зимой, в планах городского департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта - подготовить 410 спортивных объектов на территории города. В их числе лыжные трассы, катки, площадки для хоккея и мини-футбола и трассы для занятия легким бегом и скандинавской ходьбой.
В Омске будет организовано 14 лыжных трасс, которые, в большинстве, расположатся на территориях городских парков. Лыжню проложат на Иртышской Набережной, на территории ОмГАУ и СибГУФК, в филиалах Центра лыжного спорта (Березовая, 4 и Молодова, 20), в центре олимпийской подготовки "Авангард", на территории ДОЛ имени Гайдара (Воровского, 187) и ДЮСШ "Крутая горка", а также в шести парках (на Зеленом острове и в Птичьей гавани, в Советском парке, в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, в парке имени 30-летия Победы и парке 300-летия Омска).
Зимой для омичей откроется двадцать катков, из них - шесть крытых. Покататься можно будет в Арене-Омск, СКК имени Блинова, двух Ледовых дворцах спорта (имени Фетисова, по адресу 8-я Восточная, 22, и имени Кожевникова, по адресу 6-я Станционная 2/4), на Ледовой арене имени Родниной и Ледовой арене имени Киселева (кстати, там же расположен открытый каток), в двух парках (на Зеленом острове и в Птичьей гавани), в центре лыжного спорта на Березовой, 4, и Центре олимпийской подготовки "Авангард", на территории ДОЛ имени Гайдара, территории СибГУФК (Масленникова, 144), территории ДЮСШ "Крутая горка", а также в пяти спортивных комплексах Омска (Красная звезда, Юность, Искра и Сибирский нефтяник)
На школьных территориях в Омске в ближайшее время появится 93 лыжные трассы, протяженностью от двухсот до тысячи метров. Во дворах домов и на территориях образовательных учреждений откроются спортивные площадки для игры в хоккей и мини-футбол, а на Иртышской набережной и в городских парках появятся трассы для скандинавской ходьбы и легкого бега.